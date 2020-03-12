Том Хэнкс с супругой заразились коронавирусом

Актер Том Хэнкс и его супруга Рита заразились коронавирусом. Об этом герой американского кинематографа сообщил поклонникам в Instagram.

«Привет, друзья. Рита и я сейчас здесь, в Австралии. Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб. Чтобы все сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным», — рассказал актер.

Instagram @tomhanks

Также Том Хэнкс пообещал фанатам, что будет соблюдать все необходимые протоколы, проходить тестирования и оставаться в изоляции столько, сколько потребуется. Кроме того, он заверил подписчиков, что будет держать их в курсе происходящего.

63-летний актер известен публике по таким фильмам как «Форрест Гамп», «Зеленая миля», «Поймай меня, если сможешь», «Изгой», «Спасти рядового Райана» и другим картинам.

Накануне распространение коронавирусной инфекции было объявлено Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Число инфицированных в мире превысило уже 121 тысячу человек. О том, как пандемия коронавируса влияет на жизнь в разных странах, читайте в материале 5-tv.ru.