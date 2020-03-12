Второй из готовивших нападение на школу подростков в Саратове отправлен под домашний арест

Саратовский областной суд изменил меру пресечения второму из подростков, которых подозревают в подготовке массового убийства, и отправил его под домашний арест.

Ранее была удовлетворена апелляция и его сообщник был освобожден. Суд изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, на допросе двое подростков 14 и 15 лет признались, что планировали вооруженное нападение на одно из образовательных учреждений. Основной мотив — месть. Вот только кому конкретно и за что, пока не ясно. Школьников задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где они готовились к нападению. Возбуждено уголовное дело.