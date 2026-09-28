Путин: численность военнослужащих в России увеличили на 25 тысяч человек

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 134 0

Штатная численность ВС РФ выросла до 2,42 млн человек, из них 1,535 млн — военнослужащие.

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Численность военнослужащих в России увеличили на 25 тысяч человек

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ до 2 426 130 человек. Из них 1 535 000 — военнослужащие. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Таким образом, по сравнению с предыдущим установленным показателем число военнослужащих увеличилось на 25 тысяч человек. 12 июня президент установил штатную численность военнослужащих на уровне 1,51 миллиона человек. Тогда показатель вырос примерно на 7,3 тысячи человек.

Общее увеличение штатной численности ВС РФ связано, в частности, с воссозданием в составе Вооруженных сил военно-строительных подразделений, которые были расформированы в 2006 году.

На фоне изменения штатной численности ранее сообщалось о значительном притоке военнослужащих, заключивших контракты с Минобороны. В конце апреля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что с начала 2026 года контракт с Вооруженными силами заключили 127 тысяч человек. Еще около 10 тысяч, по его словам, подписали контракты о прохождении службы в добровольческих формированиях.

В 2025 году контракт с Вооруженными силами, как сообщал Медведев, заключили 450 тысяч человек.

При этом число заключенных контрактов и установленная штатная численность — разные показатели. Штат определяет количество предусмотренных должностей, тогда как заключение контракта не означает автоматического увеличения общей численности армии на соответствующее число человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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