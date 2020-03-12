Протаранившего толпу пешеходов в центре Петербурга водителя «под шариками» осудили на 8,5 лет
В ночь на 24 февраля 2019 года Мурад Касымов сбил пятерых человек на Невском проспекте — двое погибли.
Протаранивший группу пешеходов на Невском проспекте в Петербурге водитель получил срок 8,5 лет. В ночь на 24 февраля внедорожник на полной скорости вылетел на тротуар, прямо в толпу прохожих.
Люди не успели среагировать, машина неслась на пешеходов, даже не пытаясь затормозить. Два человека погибли на месте. Обе жертвы — туристы: американец и москвичка. При этом Мурад Касымов был лишен водительских прав.
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