Протаранившего толпу пешеходов в центре Петербурга водителя «под шариками» осудили на 8,5 лет

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Алиса Маркова
Срочная новость 36

В ночь на 24 февраля 2019 года Мурад Касымов сбил пятерых человек на Невском проспекте — двое погибли.

Протаранивший группу пешеходов на Невском проспекте в Петербурге водитель получил срок 8,5 лет. В ночь на 24 февраля внедорожник на полной скорости вылетел на тротуар, прямо в толпу прохожих.

Люди не успели среагировать, машина неслась на пешеходов, даже не пытаясь затормозить. Два человека погибли на месте. Обе жертвы — туристы: американец и москвичка. При этом Мурад Касымов был лишен водительских прав.

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