Протаранившего толпу пешеходов в центре Петербурга водителя «под шариками» осудили на 8,5 лет

Протаранивший группу пешеходов на Невском проспекте в Петербурге водитель получил срок 8,5 лет. В ночь на 24 февраля внедорожник на полной скорости вылетел на тротуар, прямо в толпу прохожих.

Люди не успели среагировать, машина неслась на пешеходов, даже не пытаясь затормозить. Два человека погибли на месте. Обе жертвы — туристы: американец и москвичка. При этом Мурад Касымов был лишен водительских прав.