Мишустин заявил, что ситуация в российской экономике под контролем

Ситуация в российской экономике находится под контролем президента и правительства. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина, передает РИА Новости.

«У нас есть все инструменты, чтобы пройти ее (ситуацию — Прим.ред.) спокойно, без потрясений. У нас достаточно ресурсов, чтобы сохранять финансовую стабильность», — подчеркнул премьер.

По его словам, правительство в лице Минфина совместно с Центробанком оперативно принимает все необходимые меры по стабилизации ситуации в условиях нестабильности глобальных рынков, и эти меры дают результат.

Михаил Мишустин также отметил, что российская экономика имеет запас прочности — накопленных ресурсов бюджета хватит на выполнение обязательств на много лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия не инициировала отказ от сделки ОПЕК+. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на том же заседании кабмина.