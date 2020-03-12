Мишустин заявил, что ситуация в российской экономике под контролем
Премьер-министр подчеркнул, что руководство страны принимает все необходимые меры реагирования.
Закрыть
Смотрите также:
ТОП-9 женских имен, которые возбуждают и притягивают всех мужчин
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
Как день недели, в который родился человек, может повлиять на его судьбу
«А талия-то какая осиная!» — Катерина Шпица присела на «королевский стул»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
И все-таки он лгал! Подписи Родченкова оказались подделкой, что скажет суд?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Ситуация в российской экономике находится под контролем президента и правительства. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина, передает РИА Новости.
«У нас есть все инструменты, чтобы пройти ее (ситуацию — Прим.ред.) спокойно, без потрясений. У нас достаточно ресурсов, чтобы сохранять финансовую стабильность», — подчеркнул премьер.
По его словам, правительство в лице Минфина совместно с Центробанком оперативно принимает все необходимые меры по стабилизации ситуации в условиях нестабильности глобальных рынков, и эти меры дают результат.
Михаил Мишустин также отметил, что российская экономика имеет запас прочности — накопленных ресурсов бюджета хватит на выполнение обязательств на много лет.
Ранее 5-tv.ru писал, что Россия не инициировала отказ от сделки ОПЕК+. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на том же заседании кабмина.
Нашли ошибку?