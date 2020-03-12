Мишустин призвал россиян понять меры безопасности из-за коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян отнестись с пониманием к мерам безопасности, которые предпринимают власти страны, чтобы уберечь своих граждан от коронавируса. Об этом глава кабмина заявил на заседании правительства, пишет ТАСС.

«Я прошу всех граждан России с пониманием отнестись к тем упреждающим, в первую очередь, мерам, которые принимаются на федеральном, региональном и местных уровнях», — обратился чиновник.

Также он отметил, что риск распространения инфекции среди россиян сведен к минимуму. Для руководства страны на первом месте стоит защита своего населения, напомнил Мишустин.

В рамках предупреждения распространения коронавируса в России в Москве отменяют мероприятия с числом участников выше пяти тысяч человек. В Петербурге был отменен из-за вспышки вируса XXIV Петербургский международный экономический форум. Ранее 5-tv.ru писал, что на данный момент ВОЗ признала распространение инфекции COVID-19 пандемией.