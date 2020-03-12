Момент жесткого ДТП с маршруткой в Петербурге попал на видео

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Алиса Маркова
Эксклюзив 68

В результате аварии в Приморском районе Северной столицы пострадали восемь человек.

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Фото, видео: 5-tv.ru, Соцсети

5-tv.ru публикует эксклюзивное видео, на котором запечатлен момент, когда маршрутный автобус протаранил опору уличного освещения в Петербурге.

В результате аварии на улице Савушкина в Приморском районе пострадали восемь человек. По предварительным сведениям ГИБДД, водитель не справился с управлением. Тем временем по данным источника 5-tv.ru, он мог уснуть за рулем.

Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы города. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru писал, что стритрейсер сбил женщину и подростка на тротуаре в центре Петрозаводска.

 
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