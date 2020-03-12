ДНР и ЛНР договорились с Украиной о разведении сил, новых обменах и пунктах пропуска

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась сразу по нескольким пунктам реализации Минских соглашений. Переговоры прошли в Минске.

Кроме представителей ДНР, ЛНР и Украины в столицу Белоруссии приехала делегация из России. По итогам обсуждений замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что стороны договорились о взаимном освобождении удерживаемых лиц.

«Договорились в течение недели максимально сконцентрироваться на том, чтобы определить всех лиц, которые подлежат взаимному освобождению», — сказал госслужащий, выразив надежду, что обмен может состояться уже до конца марта.

По его словам, стороны также согласились с необходимостью найти новые компромиссные участки для разведения сил вдоль линии соприкосновения. Спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Грау добавил, что самопровозглашенные республики договорились с Киевом об открытии двух новых пунктов пропуска. Место их нахождения пока не уточняется.

Козак добавил, что еще одним важным результатом переговоров стало решение о создании механизма урегулирования конфликта на востоке Украины. По его словам, с его помощью стороны смогут обсуждать политические вопросы.

«Это чрезвычайно важно, потому что мы считаем, что это важнейший элемент урегулирования. Без принятия принципиальных решений по вариантам урегулирования конфликта мы не сможем сильно продвинуться в гуманитарных вопросах, вопросах безопасности и экономических вопросах», — отметил замруководителя администрации президента РФ.

Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил, что такая площадка будет создана. Там уточнили, что консультативный совет появится в составе политической подгруппы Контактной группы. Его цель будет заключаться в выполнении договоренностей, достигнутых во время саммита в «нормандском формате».

В МИД ДНР сообщили, что формирование новой площадки для переговоров означает начало прямого диалога между Донбассом и Украиной, как того требуют Минские соглашения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский видит только одно решение конфликта на юго-востоке страны — диалог. Об этом и своих ощущениях от переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным он рассказал в интервью The Guardian.