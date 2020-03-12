Роналду поместили на карантин после контакта с носителем коронавируса
Опасной инфекцией заразился коллега футболиста по команде Даниэле Ругани.
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Фото, видео: PA Images\TASS
Контакт с инфицированным коронавирусом коллегой обернулся вынужденным карантином для Криштиану Роналду. Об этом сообщает Daily Mail. Футболист находится на Мадейре, Португалия.
Спортсмен прилетел в родительский дом, чтобы посетить свою мать после перенесенного ей недавно инсульта. Там же его застала новость о возможном заражении опасной инфекцией. Роналду сообщили, что он должен оставаться на домашнем карантине после того, как подтвердился положительный тест на коронавирус у другого члена итальянской команды «Ювентус» — защитника Даниэле Ругани.
В минувшее воскресенье Роналду и Ругани разделили раздевалку, когда «Ювентус» одолел «Интер» со счетом 2:0. На следующий день после матча полузащитник туринского клуба Миралем Пьянич выложил групповой снимок, на котором игроки «Ювентуса» празднуют победу. На нем среди других можно увидеть Ругани и Роналду. Все члены команды стали потенциальными носителями вируса. Кроме них на карантин отправили и футболистов «Интера».
Ругани официально подтвердил свой диагноз, но сообщил, что чувствует себя хорошо. Роналду же в ближайшие две недели пробудет на Мадейре и не полетит в Турин. О его состоянии пока не сообщается.
Ранее 5-tv.ru писал, что игрок НБА Руди Гобер посмеялся над паникой вокруг коронавируса и заразился сам.
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