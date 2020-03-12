Игрок НБА посмеялся над паникой вокруг коронавируса и заразился сам
Баскетболист Руди Гобер в шутку потрогал инвентарь журналистов на пресс-конференции после вопроса о пандемии. Через два дня он сдал положительный тест на опасную инфекцию.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Rudy Gobert, Twitter @davefox2
Шутка над опасностью коронавируса баскетболиста Руди Гобера вскоре обернулась для него реальностью. 9 марта центровой команды «Юта Джаз» потрогал все микрофоны и рекордеры журналистов на пресс-конференции после вопроса о пандемии. Так игрок НБА посмеялся над паникой вокруг опасной инфекции.
Спустя два дня после конференции спортсмен сдал положительный тест на коронавирус. Об этом стало известно перед началом матча с «Оклахомой». В результате встречу команд отменили. После этого НБА приостановила весь баскетбольный сезон.
По данным американского телеканала ESPN, Гобер, вся его команда и пять клубов, которые играли с «Юта Джаз» в последние дни, пройдут повторное тестирование. Самого игрока высмеяли в соцсетях за проявленную беспечность.
«Гобер — это воплощение всех, кто не принимает кризис всерьез»;
«Теперь ему придется жить с этим»;
«Этого парня надо дисквалифицировать из лиги»;
«Иногда карма моментальна», — отреагировали пользователи Twitter.
Ранее 5-tv.ru писал, что Мишустин призвал россиян понять меры безопасности из-за коронавируса.
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