Игрок НБА посмеялся над паникой вокруг коронавируса и заразился сам

Шутка над опасностью коронавируса баскетболиста Руди Гобера вскоре обернулась для него реальностью. 9 марта центровой команды «Юта Джаз» потрогал все микрофоны и рекордеры журналистов на пресс-конференции после вопроса о пандемии. Так игрок НБА посмеялся над паникой вокруг опасной инфекции.

Спустя два дня после конференции спортсмен сдал положительный тест на коронавирус. Об этом стало известно перед началом матча с «Оклахомой». В результате встречу команд отменили. После этого НБА приостановила весь баскетбольный сезон.

По данным американского телеканала ESPN, Гобер, вся его команда и пять клубов, которые играли с «Юта Джаз» в последние дни, пройдут повторное тестирование. Самого игрока высмеяли в соцсетях за проявленную беспечность.

«Гобер — это воплощение всех, кто не принимает кризис всерьез»;

«Теперь ему придется жить с этим»;

«Этого парня надо дисквалифицировать из лиги»;

«Иногда карма моментальна», — отреагировали пользователи Twitter.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мишустин призвал россиян понять меры безопасности из-за коронавируса.