«Пожалуйста, снимите их»: «Британская Кардашьян» снялась топлес в подтяжках
Сраженные подписчики обеспокоились здоровьем Деми Роуз после ее раздевания на фоне заснеженных гор.
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Фото, видео: Instagram @demirose
Знойные снимки Деми Роуз на фоне заснеженных гор разгорячили ее поклонников. «Британскую Кардашьян» запечатлели в красных брюках, которые поддерживали подтяжки. С их помощью звезда прикрыла обнаженную грудь во время фотосессии топлес.
Более открытый вариант одежды трудно представить. Фанаты оценили такую раскрепощенность Деми, включая женскую половину подписчиков. Один из них пошел на уловку и попросил звезду избавиться от тканевых лент.
«Не фанат я этих подтяжек. Пожалуйста, снимите их», — обратился хитрец, но исполнения его желания не дождался.
Сама Роуз описала снимки как «тонкое искусство ни о чем не заботиться». Однако фолловеры не смогли разделить с ней ощущение беззаботности. Многие поинтересовались здоровьем девушки после подобных экспериментов и посоветовали в горах надевать больше одежды.
«Ты не простужена? Ты заработаешь грипп!»
«Как всегда, захватывающе!»
«Великолепная внешность, классный стиль, красивая прическа, отличный пост, Деми», — ответили пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты «британской Кардашьян» дождались фото звезды в сексуальном купальнике.
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