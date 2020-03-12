«Пожалуйста, снимите их»: «Британская Кардашьян» снялась топлес в подтяжках

Знойные снимки Деми Роуз на фоне заснеженных гор разгорячили ее поклонников. «Британскую Кардашьян» запечатлели в красных брюках, которые поддерживали подтяжки. С их помощью звезда прикрыла обнаженную грудь во время фотосессии топлес.

Более открытый вариант одежды трудно представить. Фанаты оценили такую раскрепощенность Деми, включая женскую половину подписчиков. Один из них пошел на уловку и попросил звезду избавиться от тканевых лент.

«Не фанат я этих подтяжек. Пожалуйста, снимите их», — обратился хитрец, но исполнения его желания не дождался.

Instagram @demirose

Сама Роуз описала снимки как «тонкое искусство ни о чем не заботиться». Однако фолловеры не смогли разделить с ней ощущение беззаботности. Многие поинтересовались здоровьем девушки после подобных экспериментов и посоветовали в горах надевать больше одежды.

«Ты не простужена? Ты заработаешь грипп!»

«Как всегда, захватывающе!»

«Великолепная внешность, классный стиль, красивая прическа, отличный пост, Деми», — ответили пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты «британской Кардашьян» дождались фото звезды в сексуальном купальнике.