«У меня седые волосы и рост 184 см»: невеста Киану Ривза о внешности и свадьбе
46-летняя художница рассказала, почему считает себя достойной голливудского актера.
Фото: www.globallookpress.com © Birdie Thompson
Популярный актер Киану Ривз так долго появлялся на публике в одиночестве, что поклонники искренне запереживали за его судьбу. Многие задавались вопросом: высокий, мужественный и красивый — неужели он не может найти достойную партию?
Однако в ноябре 2019 года, ситуация прояснилась: 55-летний голливудский актер представил публике 46-летнюю подругу — художницу Александру Грант. С тех пор спутница Ривза окружена постоянным вниманием его фанатов. Женщина относится к этому с улыбкой, но на всякий случай решила прояснить ситуацию и дала большое интервью журналу British Vogue, где ответила на популярные вопросы.
Так, Александра призналась: возможно, она не соответствует идеалам современного мира, но это ее мало беспокоит. Ведь она никогда не хотела быть похожей, например, на Ким Кардашьян.
«У меня седые волосы и рост 1 метр 84 сантиметра. Я искренне верю в личный выбор: у каждого из нас свои способы чувствовать себя увереннее. Больше должно быть и представлений о красоте, ведь на нашей планете миллиарды людей», — со смехом заметила Грант.
Кроме того, художница рассказала, что начала встречаться с Киану после нескольких лет работы в издательстве X Artists’ Books. Их первое совместное творчество — книга «Ода счастью», выпущенная в 2011 году. Этот экземпляр — ироничное руководство по выходу из затяжной депрессии, в котором текст, написанный актером, проиллюстрирован рисунками его возлюбленной.
«Книга была моим сюрпризом для Киану. Все наши друзья, сидевшие в комнате, захихикали, когда я подарила ему экземпляр. Они сказали: „Пожалуйста, опубликуйте это!“ », — вспомнила Александра.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"I'm a 6ft 1in woman with white hair," says #AlexandraGrant. "You know, the idea of fitting in... If I wanted to look like Kim Kardashian, I would have to have surgery removing about a foot off my legs." In the April 2020 issue of #BritishVogue, the artist gets candid with @Louisquinze, giving her perspective on everything from art and LA to finding love with #KeanuReeves. Read the full interview in the new issue, on newsstands now. Photographed by @MaxFarago and styled by @JuliaEhrlich, with hair by @Ramsell and make-up by @TheKMDB.
В заключение, художница прокомментировала слухи о помолвке с Киану Ривзом. По словам Грант, она не приверженец изоляции: любит одиночество, но не до фанатизма. Несмотря на это, точной даты свадьбы Александра не назвала.
«За бокалом вина я бы с удовольствием рассказала вам все. Любовь на всех уровнях очень важна для меня. Бывают периоды уединения, которые нужны мне как художнику, но при этом я очень ценю пребывание в отношениях», — резюмировала Грант.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему седовласая возлюбленная Киану Ривза выступает против окрашивания волос.
Нашли ошибку?