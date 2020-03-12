«У меня седые волосы и рост 184 см»: невеста Киану Ривза о внешности и свадьбе

Популярный актер Киану Ривз так долго появлялся на публике в одиночестве, что поклонники искренне запереживали за его судьбу. Многие задавались вопросом: высокий, мужественный и красивый — неужели он не может найти достойную партию?

Однако в ноябре 2019 года, ситуация прояснилась: 55-летний голливудский актер представил публике 46-летнюю подругу — художницу Александру Грант. С тех пор спутница Ривза окружена постоянным вниманием его фанатов. Женщина относится к этому с улыбкой, но на всякий случай решила прояснить ситуацию и дала большое интервью журналу British Vogue, где ответила на популярные вопросы.

Так, Александра призналась: возможно, она не соответствует идеалам современного мира, но это ее мало беспокоит. Ведь она никогда не хотела быть похожей, например, на Ким Кардашьян.

«У меня седые волосы и рост 1 метр 84 сантиметра. Я искренне верю в личный выбор: у каждого из нас свои способы чувствовать себя увереннее. Больше должно быть и представлений о красоте, ведь на нашей планете миллиарды людей», — со смехом заметила Грант.

Кроме того, художница рассказала, что начала встречаться с Киану после нескольких лет работы в издательстве X Artists’ Books. Их первое совместное творчество — книга «Ода счастью», выпущенная в 2011 году. Этот экземпляр — ироничное руководство по выходу из затяжной депрессии, в котором текст, написанный актером, проиллюстрирован рисунками его возлюбленной.

«Книга была моим сюрпризом для Киану. Все наши друзья, сидевшие в комнате, захихикали, когда я подарила ему экземпляр. Они сказали: „Пожалуйста, опубликуйте это!“ », — вспомнила Александра.

В заключение, художница прокомментировала слухи о помолвке с Киану Ривзом. По словам Грант, она не приверженец изоляции: любит одиночество, но не до фанатизма. Несмотря на это, точной даты свадьбы Александра не назвала.

«За бокалом вина я бы с удовольствием рассказала вам все. Любовь на всех уровнях очень важна для меня. Бывают периоды уединения, которые нужны мне как художнику, но при этом я очень ценю пребывание в отношениях», — резюмировала Грант.

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