Суд оправдал сироту, которому грозила тюрьма за убранные после урагана деревья

Краснодарский краевой суд оправдал 24-летнего сироту Василия Попкова, которому грозило четыре года колонии за распиленные у школы деревья. Таким образом удовлетворена апелляция краевой прокуратуры на решение районного суда, признавшего молодого человека виновным в незаконной вырубке зеленых насаждений.

Как сообщает ТАСС, 22 января Апшеронский районный суд прекратил уголовное преследование Попкова в связи с примирением сторон, однако признал его виновным. Теперь же сирота полностью реабилитирован.

История началась в марте 2019 года, когда в полицию обратилась директор школы Мезмайского сельского поселения. Она заявила, что неизвестный спилил два дерева на территории образовательного учреждения. Правоохранители установили, что этим неизвестным был Василий Попков.

Сам молодой человек утверждал, что старые деревья повалил ветер и снег, а он просто расчистил проход к школе. Причем там, где этим должна заниматься администрация учебного заведения.

Кстати, по данным агентства, у местных властей претензий к Василию нет — на месте поваленных деревьев он высадил саженцы, возместив ущерб окружающей среде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал аналогичную историю, произошедшую в Нижегородской области. Там под суд попал мужчина, самовольно срубивший трухлявое дерево, чтобы не упало на дом.