Касьянов день: что можно и нельзя делать в пятницу 13 марта
Предки уверяли: сегодня лучше дома посидеть, чем завтра все счастье растерять.
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Фото, видео: dpa/picture-alliance
Уникальный праздник Касьянов день отмечается лишь один раз в четыре года. В 2020 году он приходится на 13 марта. Издревле этот день считается опасным, поскольку покровительствует ему Кащей Чернобог — представитель темных сил. В это время без молитвы из дома лучше не выходить.
Кроме того, сегодня русская православная церковь почитает преподобного Василия. В народе его называют Ярилиным днем, поскольку в это время наблюдается капель из-за таяния снега. Поговаривают даже, что 13 марта зима окончательно покидает землю, а на смену ей, наконец, приходит тепло.
Что можно делать в Касьянов день?
Наши предки уверяли: самое главное 13 марта — сидеть дома без дела, чтобы не прогневать Чернобога. Однако как только спустилась тьма, необходимо собрать праздничный стол и пить вино, задабривая Кащея.
Что нельзя делать 13 марта?
Во-первых, согласно приданьям, работать в этот день запрещалось строго-настрого. Предки считали, что темные силы не только помешают в труде, но и за непослушание навлекут болезни.
Во-вторых, жадничать сегодня также запрещалось — везение покинет человека навсегда.
В-третьих, нельзя давать каких-либо обещаний. Иначе, чтобы сдержать слово, придется очень сильно постараться.
В-четвертых, нельзя громко разговаривать и выяснять отношения — можно беду накликать.
Лучшее, что можно сделать в Касьянов день — уделить внимание себе или почитать: так в дом не заглянет несчастье, а в голове появятся светлые мысли.
Ранее 5-tv.ru рассказал, каким знакам зодиака нужно быть осторожнее в пятницу 13-го.
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