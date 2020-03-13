Сын Плющенко и Рудковской поделился, на что копит деньги

Семилетний сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской с юных лет проявляет бережливость и дальновидность. На видео, которое появилось на его страничке в Instagramm маленький Саша или Гном Гномыч, как его называют родители и поклонники, признался, зачем ему карманные деньги. Оказывается, собираясь на премьеру мультфильма «Тролли», мальчик не собирается тратить выданную ему мамой сумму в кино, а намерен приберечь денежки на будущее.

«На машину», — говорит Саша. — «А когда Фифа умрет, я на собаку еще буду».

Он объяснил, что любимый питомец проживет, наверное, еще лет 10-11, но когда-нибудь умрет от старости, и тогда он сразу купит новую собаку. Фифа, к слову, ничуть не обиделась тут же подскочила, чтобы «поцеловать» Гном Гномыча.

Поклонников маленького фигуриста очаровали его взрослые рассуждения, в комментариях они восхищаются здравым смыслом ребенка и желают крепкого здоровья Фифе.

«Сашенька, удачи! А Фифе долгих лет жизни!»

«Ну, вообще он умный мальчик, уже в семь лет осознанно говорит о смерти от старости. Умничка, не лепит абы что, а знает, что сказать».

«Как хорошо, что у Саша любит свою собачку, и она его. Здорово!» — комментируют ролик фанаты Александра Плющенко.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Гном Гномыч раскрыл главную тайну прошедшего дня рождения — откуда в спальне взялись облака, и почему они светились.