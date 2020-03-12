Егоров победил Дукара в бою за звание претендента на титул чемпиона мира WBA

Боксер-профессионал Алексей Егоров победил чеха Васила Дукара в бою за звание претендента на титул чемпиона мира WBA в весовой категории до 90,71 килограмма, сообщает ТАСС. Россиянин одержал вверх согласно решению судей. Десятираундовый поединок прошел в столице Татарстана.

Алексей Егоров уже является обладателем титула золотого чемпиона WBA и претендует на пояс суперчемпиона мира, принадлежащий французскому коллеге Арсену Гуламиряну.

В активе 28-летнего российского спортсмена 11 побед, семь из которых он одержал нокаутом, и ни одного поражения. Его чешский 30-летний соперник проиграл третий поединок к ряду, имея в послужном списке восемь побед и одну ничью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-боец ММА Джефф Монсон написал ЕГЭ по истории в Подмосковье.