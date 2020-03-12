Егоров победил Дукара в бою за звание претендента на титул чемпиона мира WBA
Десятираундовый поединок состоялся в Казани.
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Фото, видео: ТАСС/Сорокин Донат, ВКонтакте @alexey_egorov_boxing
Боксер-профессионал Алексей Егоров победил чеха Васила Дукара в бою за звание претендента на титул чемпиона мира WBA в весовой категории до 90,71 килограмма, сообщает ТАСС. Россиянин одержал вверх согласно решению судей. Десятираундовый поединок прошел в столице Татарстана.
Алексей Егоров уже является обладателем титула золотого чемпиона WBA и претендует на пояс суперчемпиона мира, принадлежащий французскому коллеге Арсену Гуламиряну.
В активе 28-летнего российского спортсмена 11 побед, семь из которых он одержал нокаутом, и ни одного поражения. Его чешский 30-летний соперник проиграл третий поединок к ряду, имея в послужном списке восемь побед и одну ничью.
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