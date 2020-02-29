Экс-боец ММА Джефф Монсон написал ЕГЭ по истории в Подмосковье

Бывший американский боец смешанных единоборств, а ныне депутат подмосковного Красногорска Джефф Монсон написал экзамен по истории. Спортсмен присоединился к всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Специально для чемпиона мира по бразильскому джиу-джитсу тест был переведен на английский язык. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Я знаю, что каждый год школьники выпускных классов сдают такой экзамен в виде теста, это очень важно — сдать тест, прилагая все свои знания, обретенные в школе», — отметил Монсон в беседе с журналистами.

Он признался, что специально не готовился к экзамену, однако в свободное время читает российскую историю и учит русский язык.

Джефф Монсон получил российское гражданство в мае 2018 года, через четыре месяца после этого он стал депутатом Красногорска.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отметка «зачет» может появиться в аттестатах российских школьников.