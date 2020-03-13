«Не хватило хитовости»: Яна Рудковская о песне Uno группы Little Big для «Евровидения»
По мнению музыкального продюсера, коллектив из Петербурга станет фаворитом международного конкурса.
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Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial, @littlebigband
Музыкальный продюсер победителя «Евровидения-2008» Димы Билана Яна Рудковская в интервью ТАСС прокомментировала песню Uno группы Little Big для международного конкурса.
По ее словам, композиция петербургского коллектива несколько уступает хитам, имеющимся в их активе.
«Конечно, я ожидала большего, потому что у Little Big есть потрясающие суперхиты, и мне казалось, что мы должны были услышать какой-то большой „боевичок“. Это неплохой, модный трек, но мне не хватило хитовости», — заявила Яна Рудковская.
Несмотря на свою точку зрения, продюсер выразила уверенность, что шансы на успех у группы из Петербурга достаточно велики. По мнению Яны Рудковской, Little Big с большой долей вероятности станут фаворитами «Евровидения».
«Их уже все знают, и многие западные страны любят. И Нидерланды — как раз страна под этих ребят: такая же очень свободная», — сказала Яна Рудковская.
Помимо прочего, знаменитость всецело поддержала решение Little Big исполнять песню на международном конкурсе на английском языке.
«Можно, конечно, приехать и петь на русском языке, но это неуважение к формату конкурса: он международный, и, если ты хочешь донести какую-то мысль до слушателей, они должны понимать, о чем ты поешь», — заключила Яна Рудковская.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что клип на песню Uno группы Little Big был представлен широкой аудитории в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
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