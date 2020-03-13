Назван срок окончания пандемии коронавируса COVID-19
По словам китайских специалистов, число регистрируемых случаев заболевания новым внеклеточным агентом снизилось на порядок.
Закрыть
Смотрите также:
ТОП-9 женских имен, которые возбуждают и притягивают всех мужчин
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
Как день недели, в который родился человек, может повлиять на его судьбу
«А талия-то какая осиная!» — Катерина Шпица присела на «королевский стул»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
И все-таки он лгал! Подписи Родченкова оказались подделкой, что скажет суд?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Фото, видео: ТАСС/Robert Michael, 5-tv.ru
Масштабная пандемия коронавируса COVID-19 вполне может закончиться к июню 2020 года. Подобное развитие событий возможно при условии соблюдения властями Китая необходимых мер по борьбе с новым внеклеточным агентом, сообщает The Straits Times.
Специалисты отмечают, что пик заболеваемости коронавирусом в провинции Хубэй уже миновал. Количество новых случаев инфицирования ощутимо снизилось, благодаря, в основном, глобальному карантину.
Ученые склонны считать, что заболеваемость должна пойти на спад после наступления теплых летних месяцев. Предотвращения распространения болезни в других государствах можно достичь путем соблюдения рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Вспышка коронавируса была впервые зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией. Случаи инфицирования отмечены более чем в ста странах, в том числе и РФ. Во всем мире заражены более 118 тысяч человек, более четырех тысяч скончались. В России, по последним данным, зарегистрировано 34 случая заболевания.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вернувшегося из Франции депутата Госдумы изолировали.
Нашли ошибку?