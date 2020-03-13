Назван срок окончания пандемии коронавируса COVID-19

Масштабная пандемия коронавируса COVID-19 вполне может закончиться к июню 2020 года. Подобное развитие событий возможно при условии соблюдения властями Китая необходимых мер по борьбе с новым внеклеточным агентом, сообщает The Straits Times.

Специалисты отмечают, что пик заболеваемости коронавирусом в провинции Хубэй уже миновал. Количество новых случаев инфицирования ощутимо снизилось, благодаря, в основном, глобальному карантину.

Ученые склонны считать, что заболеваемость должна пойти на спад после наступления теплых летних месяцев. Предотвращения распространения болезни в других государствах можно достичь путем соблюдения рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Вспышка коронавируса была впервые зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией. Случаи инфицирования отмечены более чем в ста странах, в том числе и РФ. Во всем мире заражены более 118 тысяч человек, более четырех тысяч скончались. В России, по последним данным, зарегистрировано 34 случая заболевания.

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