ВВС США нанесла серию ударов по позициям боевиков в Ираке

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Светлана Шевченко
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Ракетный удар стал ответом на гибель трех военных коалиции при обстреле военной базы.

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Фото, видео: ТАСС/Andrea Dicenzo, 5-tv.ru

Авиация США нанесла серию ударов по позициям боевиков в Ираке. Как сообщают арабские СМИ, таким образом Штаты ответили на обстрел своей базы Эт-Таджи, в результате которого погибли трое военных западной коалиции.

В Пентагоне прокомментировали — целью сегодняшней атаки стали пять складов с боеприпасами. По данным американского оборонного ведомства, именно там хранилось оружие, которое используется против армии США и союзников.

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