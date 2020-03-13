ВВС США нанесла серию ударов по позициям боевиков в Ираке

Авиация США нанесла серию ударов по позициям боевиков в Ираке. Как сообщают арабские СМИ, таким образом Штаты ответили на обстрел своей базы Эт-Таджи, в результате которого погибли трое военных западной коалиции.

В Пентагоне прокомментировали — целью сегодняшней атаки стали пять складов с боеприпасами. По данным американского оборонного ведомства, именно там хранилось оружие, которое используется против армии США и союзников.