Удар по безграмотности: завершается автопробег «Тотального диктанта»
На каждой остановке были проведены мастер-классы по русскому языку и лекции по филологии.
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Фото, видео: ВКонтакте @totaldict_spb; 5-tv.ru
В Петербурге с минуты на минуту ожидают участников автопробега, которые решили ударить не только по бездорожью, но и по безграмотности. Мероприятие традиционно посвящено «Тотальному диктанту».
В этом году маршрут пролегал по европейской части России. Заезжали участники пробега и в соседние государства: Польшу, Белоруссию, Эстонию и Латвию. Главная цель — привлечь к акции всех кто интересуется русской словесностью и правописанием.
Кстати против «Тотального диктанта» в странах Балтии, выступили только власти Литвы. Там до сих пор не хотят признать, что политика это одно, а национальная культура и борьба с безграмотностью совсем другое.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что автопробег устроили экипаж из филологов и писателей.
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