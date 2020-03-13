Удар по безграмотности: завершается автопробег «Тотального диктанта»

В Петербурге с минуты на минуту ожидают участников автопробега, которые решили ударить не только по бездорожью, но и по безграмотности. Мероприятие традиционно посвящено «Тотальному диктанту».

В этом году маршрут пролегал по европейской части России. Заезжали участники пробега и в соседние государства: Польшу, Белоруссию, Эстонию и Латвию. Главная цель — привлечь к акции всех кто интересуется русской словесностью и правописанием.

Кстати против «Тотального диктанта» в странах Балтии, выступили только власти Литвы. Там до сих пор не хотят признать, что политика это одно, а национальная культура и борьба с безграмотностью совсем другое.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что автопробег устроили экипаж из филологов и писателей.