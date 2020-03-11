Автопробег «Тотального диктанта» стартовал из Таллина в Санкт-Петербург
Экипаж из филологов и писателей выехал из эстонской столицы, чтобы проехать в город на Неве через пять европейских стран.
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Фото, видео: ТАСС/Гердо Владимир, 5-tv.ru
В Эстонии стартовал автопробег, посвященный «Тотальному диктанту». Машины направляются в Петербург, который станет столицей акции в этом году. Но прежде колонна проедет через пять стран и 14 городов — Рига, Калининград, Варшава, Брест и другие.
На каждой остановке запланированы мастер-классы по русскому языку и лекции по филологии. «Тотальное путешествие» займет три недели. Участники автопробега хотят привлечь к акции как можно больше международного внимания.
«Тотальный диктант — акция, которая не имеет границ, он проходит по всему миру. И мы решили, что раз мы выбираемся в Европу, то будет очень здорово побывать в тех странах, где диктант проходит долго, хорошо, ярко и собирает большое количество участников», — сказала директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.
Тотальный диктант назначен на 4 апреля. Автором текста в этом году стал писатель Андрей Геласимов. А главная тема — космос. Написать диктант сможет любой, желающий проверить свою грамотность. «Отличники» получат сертификат, подтверждающий идеальное знание русского языка.
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