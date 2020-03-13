Дамбу на Финском заливе в Петербурге закрыли из-за угрозы наводнения

Дамба на Финском заливе в Санкт-Петербурге этой ночью была закрыта с целью предотвращения вероятного наводнения. Кроме того, из-за сложных метеоусловий было принято решение об остановке судоходства в Кронштадском корабельном фарватере. В свою очередь, движение автомобилистов по дамбе осуществляется в свободном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Комплекса защитных сооружений (КЗС) города.

Отмечается, что открытие дамбы будет зависеть от гидрометеорологической обстановки. Уровень воды в Неве из-за дождя начал повышаться уже вчера. Сегодня, по данным МЧС, ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Предположительно, он создает угрозу нагонного наводнения.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры борьбы дамбы с разгулявшейся стихией в Санкт-Петербурге 23 февраля.