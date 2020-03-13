Не снимается в кино и не живет в России: Что известно о сыне Рутберг и Кузнецова

Григорий Кузнецов появился на свет 20 февраля 1987 года в семье актрисы Юлии Рутберг и актера Александра Кузнецова, известного по фильму «Джек Восьмеркин — „американец“». С ранних лет он был окружен творческими людьми: мальчики прививали интерес к сценическому искусству и миру кинематографии.

Актерские корни дали о себе знать. В 2010 году Григорий сам решил поступить в Театральный институт имени Бориса Щукина. Тогда курс набирал актер и режиссер Владимир Иванов. Поначалу Кузнецову нравилось учиться, и он даже попробовал себя в нескольких постановках, однако окончить университет не смог и за год до его окончания забрал документы.

Тем не менее, молодой человек приобрел известность по таким телевизионным проектам как сериал «Кодекс чести — 6» и многосерийный фильм про молодость Аллы Пугачевой под названием «Кураж».

Сериал «Кодекс чести-6» / Киностудия «Студия 2В»

Однако жизнь актера не пришлась сыну Рутенберг по душе. Он получил диплом в Международном институте рекламы, а после уехал в США. Там Григорий женился, в 2012 году у него появился сын, а в 2014-м — дочь. Сейчас Кузнецов ведет довольно скрытный образ жизни, поэтому о нем известно мало информации.

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