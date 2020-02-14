Жади из «Клона» показала, как выглядит 14-летний сын Лукаса

Звезда популярного в начале 2000-х бразильского сериала «Клон» Джованна Антонелли показала, как выглядит ее 14-летний сын Пьетро. Актриса опубликовала снимок на своей странице в Instagram.

Исполнители главных ролей — Жади и Лукаса — так сроднились со своими героями, что их отношения вышли далеко за рамки мыльной оперы. Вскоре после съемок Джованна и Мурилу Бенисиу объявили о своих чувствах миру, а в 2005 году у них родился сын. Однако буквально через несколько месяцев после этого пара рассталась.

Как пишет StarHit, актриса тогда влюбилась в бизнесмена из США и решила переехать к нему, но Мурилу не хотел отпускать ребенка, и завязалась долгая судебная тяжба.

Instagram @giovannaantonelli

Сейчас Джованна замужем за режиссером Леонарду Ногейра и, кроме сына, растит двух дочерей. А Пьетро, хоть и остался с мамой, часто гостит и у отца, который так и не нашел свою вторую половинку.

Подросток живет и учится в Рио-де-Жанейро, увлекается серфингом и скейтбордингом. Свободное время проводит с друзьями в путешествиях и на пляже. Поклонники уверены, что парня, не обделенного привлекательной внешностью, ждет большое будущее в кино.

Сам Мурилу, у которого есть еще 22-летний сын от первого брака, не раз повторял в интервью, что дети для него — самое важное в жизни. В его доме каждому выделено по комнате. С бывшей возлюбленной актеру удалось со временем помириться и, по его словам, Джованна Антонелли навсегда останется значимой частью его судьбы и матерью его младшего сына.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 43-летняя Джованна Антонелли продемонстрировала отличную физическую форму на тренировке в спортзале.