Путин заявил, что его коробят миллионные зарплаты глав госкомпаний

Президент России Владимир Путин признался, что его «коробит» ситуация, когда руководство государственных компаний получает чересчур высокие зарплаты, однако, по его словам, большое жалование профессионалов обусловлено их востребованностью на международном рынке труда.

«Меня самого это, честно говоря, коробит, я согласен. <…> Там же они нанимают большое количество иностранных специалистов — они работают эффективно, и они чего-то стоят на международном рынке труда. Они вынуждены их брать и платить им зарплату, которую их услуги, их работа стоит на международном рынке труда. Если им платить, то они как начальники должны получать больше», — пояснил российский лидер в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Президент привел аналогию с жалованием военных и гражданских летчиков. Он напомнил, что работа командиров экипажей стала оплачиваться выше из-за того, что авиакомпании были вынуждены принимать иностранных пилотов — прежде всего, тех, кто имеет опыт работы на лайнерах Boeing. Это было необходимо для того, чтобы повысить профессионализм сотрудников.

«Теперь военные летчики с удовольствием уходят на кресло второго пилота, потому что в армии стали получать меньше, чем в гражданской авиации», — отметил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Владимира Путина не самая высокая зарплата в стране.