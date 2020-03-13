Известная российская ведущая Регина Тодоренко сообщила подписчикам в Instagram, что перестала кормить грудью сына Майкла. Период лактации продолжался один год и три месяца. Несмотря на то, что звезда решила не выходить в декрет и продолжала работать в обычном режиме, ей удавалось совмещать свои профессиональные обязанности и материнство.

О том, каково это — успевать все в условиях загруженного графика — она рассказала в новой публикации в соцсети.

«Кто бы мог подумать, что в таком сумасшедшем графике это возможно. <…> Пока Майкл спал в своей детской гримерной или во дворике возле съемочной площадки, я работала, а потом мчалась на кормление. Дай Бог, чтоб каждая девушка испытала самые приятные эмоции от этого волшебного процесса. Ведь именно в такие моменты происходит обмен самой невероятной энергией! У меня не было строгих графиков кормления, я действовала по зову нашего малыша», — поделилась светская львица.

Тодоренко призналась, что во время грудного вскармливания руководствовалась, прежде всего, своими внутренними ощущениями, а не советами окружающих. Теледива убеждена, что этот процесс крайне важен для младенца, поскольку передает ему не только полезные микроэлементы, но и любовь матери и ее духовную энергию.

Instagram @reginatodorenko

Прочитав рассуждения телеведущей, большинство пользователей согласились с ней и восхитились тому, как супруге Влада Топалова удается все успевать.

«Образец матери!»

«Так тяжело эмоционально прекращать кормить грудью! Как будто связь-ниточка рвется!»

«Регина, какая вы умничка! Кормить ребенка грудью — это волшебство в чистом виде!»

«Это нежно и естественно!»

«Да, магическим образом влияет на состояние матери и это потрясающий замысел природы! Потому что самым естественным образом происходит как восстановление, так и контакт с ребенком», — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тодоренко и Топалов устроили романтическое путешествие в Петербург.