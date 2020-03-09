«Фантастика!»: Тодоренко и Топалов устроили романтическое путешествие в Петербург

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко и музыкант Влад Топалов отправились на 8 марта в Санкт-Петербург. Поп-исполнитель устроил романтическое путешествие для своей супруги. Вместе с ней артист прошелся по Невскому проспекту, прогулялся по залам Эрмитажа и заглянул в Петропавловскую крепость.

О поездке в Северную столицу своим подписчикам рассказала сама Тодоренко.

«Женщина — это любовь, счастье, нежность и многогранность! Пусть так и остается! Будьте здоровы и любимы, мои милые. P. S. муж увез в Питер», — написала теледива.

Instagram @reginatodorenko

Свой пост она сопроводила кадром из Петербурга, сделанным на Дворцовой набережной на фоне Зимнего дворца. Снимок получился очень живым. Супруги запечатлены улыбающимися и счастливыми.

«Какие вы зайки!»

«Фантастика!»

«Так вот почему у нас сегодня погода такая хорошая погода!»

«Милота!» — восхищались пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Регина Тодоренко показала эффектную растяжку.