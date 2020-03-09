«Фантастика!»: Тодоренко и Топалов устроили романтическое путешествие в Петербург
8 марта звездные супруги отметили в Северной столице, о чем рассказали в социальных сетях.
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Фото, видео: Instagram @reginatodorenko
Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко и музыкант Влад Топалов отправились на 8 марта в Санкт-Петербург. Поп-исполнитель устроил романтическое путешествие для своей супруги. Вместе с ней артист прошелся по Невскому проспекту, прогулялся по залам Эрмитажа и заглянул в Петропавловскую крепость.
О поездке в Северную столицу своим подписчикам рассказала сама Тодоренко.
«Женщина — это любовь, счастье, нежность и многогранность! Пусть так и остается! Будьте здоровы и любимы, мои милые. P. S. муж увез в Питер», — написала теледива.
Свой пост она сопроводила кадром из Петербурга, сделанным на Дворцовой набережной на фоне Зимнего дворца. Снимок получился очень живым. Супруги запечатлены улыбающимися и счастливыми.
«Какие вы зайки!»
«Фантастика!»
«Так вот почему у нас сегодня погода такая хорошая погода!»
«Милота!» — восхищались пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Регина Тодоренко показала эффектную растяжку.
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