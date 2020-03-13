Астрономы выяснили, почему Уран оказался на боку
Американские ученые выдвинули новую гипотезу о необычном наклоне оси вращения седьмой по удаленности планеты от Солнца.
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Фото, видео: YAY\TASS
Уран мог быть наклонен вбок гигантской кольцевой системой. К таким выводам пришли астрономы из американского университета Мэриленда Зив Рогошински и Дуглас Гамильтон. Описание научной гипотезы приводит издание Astrophysical Journal.
Большинство планет Солнечной системы имеют свои полюсы, ориентированные в одном направлении, и вращаются против часовой стрелки. Ось вращения Урана лежит как бы на боку, а сама планета вращается по часовой стрелке.
Прежде ученые объясняли этот феномен тем, что когда-то Уран столкнулся с крупным космическим телом. Однако эта теория имела недостатки. Так, она не проливала свет на то, почему ни один из спутников Урана не обладает такой же наклонной орбитой. Кроме того, все эти луны ледяные, а столь мощный удар должен был сгенерировать достаточно тепла, чтобы испарить на них лед и сделать каменистыми.
Американские астрономы уверены: 4,5 миллиарда лет назад, в момент образования Солнечной системы, у Урана были гигантские кольца. Они раскачивали планету и в результате наклонили ее. Сейчас кольца Урана состоят из мельчайших частиц пыли. Недолговечность колец подтверждают данные автоматической межпланетной станцией «Кассини», изучавшей кольца Сатурна.
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