Курс евро на торгах превысил 85 рублей, доллар подорожал до 74 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

9 марта, цены на нефть упали более чем на 30%. Этому послужили итоги заседания ОПЕК+, которое завершилось на минувшей неделе выходом России из сделки.

РФ хотела сохранить существующие условия, в то время как Саудовская Аравия предлагала дополнительно сократить добычу черного золота. Поэтому, с 1 апреля ни у кого из участников прежнего альянса не будет обязательств ограничивать добычу.

Как сообщал ранее 5-t.ru, после срыва сделки ОПЕК+ 6 марта в первый рабочий день на мировую нефть рухнули на 31%. Brent опустилась до 31,43 за баррель, став минимумом с января 2016 года. WTF снизилась на 27% до 30,27 долларов за баррель, немного не дотянув до минимума того же 2016 года.