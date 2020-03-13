Михаил Мишустин посетил Ярославскую область с рабочим визитом
В Переславле-Залесском премьер-министр РФ провел совещание, на котором призвал региональные власти уделять больше внимания развитию малых городов.
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Фото, видео: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС, 5-tv.ru
Правительство разработало программу помощи малым городам, которая предусматривает модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. В текущем году на эти цели будет выделено полтора миллиарда рублей. Переславль-Залесский в Ярославской области вошел в число пяти пилотных регионов. Премьер-министр Михаил Мишустин побывал там с рабочей поездкой.
«Повседневная жизнь людей требует самого насущного, без чего комфорт не возможен. Это, как уже мы говорили, новые трубы, канализация, электросети. Благополучие каждого муниципалитета прямо зависит от того, насколько надежны его инфраструктура и ЖКХ. С этим напрямую связано строительство жилья, дорог, развитие бизнеса, улучшение экологии. Все это — то, чем мы занимаемся в рамках наших национальных проектов», — сказал председатель правительства РФ.
Тему экологии и состояния Волги подняла на совещании депутат Госдумы Валентина Терешкова. По ее словам, самая большая опасность — это целлюлозно-бумажный комбинат, который хотят возвести на берегу Рыбинского водохранилища. Мишустин подчеркнул: правительство не поддерживает идею строительства ЦБК.
Премьеру еще показали презентацию проекта развития Переславль-Залесского. Этот проект стал одним из победителей Всероссийского конкурса, который проводится по инициативе президента. Призовой фонд — пять миллиардов рублей. В следующем году его удвоят.
Отдельно Михаил Мишустин встретился с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Мишустин заявил, что ситуация в российской экономике под контролем.
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