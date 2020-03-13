У Криштиану Роналду не выявили симптомов коронавируса

Симптомы коронавируса у Криштиану Роналду не обнаружены. Об этом заявил министр здравоохранения Мадейры Педру Рамош, пишет газета Excelsior.

По его словам, футболист прилетел в родную Португалию из Италии несколько дней назад. Его изоляция началась еще до прибытия на Мадейру. Игроку разрешили повидаться с родственниками после того, как службы здравоохранения подтвердили безопасность для него и его семьи.

Как сообщал 5-tv.ru Роналду отправился на родину после победного матча «Ювентуса» с «Интером», чтобы навестить мать. В начале марта она перенесла инсульт. Коронавирус у спортсмена заподозрили после контакта с другим членом команды «Ювентус» Даниэле Ругани. Его тест на коронавирус оказался положительным.

Ранее 5-tv.ru писал, что УЕФА перенес все матчи в Еврокубках из-за вспышки коронавируса.