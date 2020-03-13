УЕФА перенес все матчи в Еврокубках из-за вспышки коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций приостановил розыгрыши в Еврокубках на неопределенный срок. Такое решение руководство союза приняло в связи с распространением коронавируса, сообщается на официальном сайте УЕФА. Перенесены матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и молодежной лиги УЕФА, запланированные на следующую неделю.

Также стало известно о приостановлении чемпионатов Германии, Франции, Испании, Италии и Англии по футболу. Днем ранее на карантин ушел английский «Арсенал» из-за коронавируса у главного тренера Микеля Артеты. Позже стало известно, что на карантин уходит ФК «Челси» из-за заражения одного из игроков Каллума Хадсона-Одои. Среди итальянских клубов на карантин отправлены «Ювентус» и «Интер» после положительного результата теста на коронавирус у игрока туринской команды Даниэле Ругани.

Как сообщал 5-tv.ru, в УЕФА не исключают отмену или перенос Евро-2020 в свете растущей пандемии коронавируса. Об этом заявил вице-президент союза Мишель Ува. Первый матч чемпионата Европы намечен на июнь.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Ассоциации футболистов Италии Дамиано Томмази выступил за перенос Евро-2020.