УЕФА перенес все матчи в Еврокубках из-за вспышки коронавируса
Футбольный союз приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок.
Закрыть
Смотрите также:
ТОП-9 женских имен, которые возбуждают и притягивают всех мужчин
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
Касьянов день: что можно и нельзя делать в пятницу 13 марта
Как день недели, в который родился человек, может повлиять на его судьбу
И все-таки он лгал! Подписи Родченкова оказались подделкой, что скажет суд?
Пятница, 13-е: астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно насторожиться
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Фото, видео: Sportimage/PA Images
Союз европейских футбольных ассоциаций приостановил розыгрыши в Еврокубках на неопределенный срок. Такое решение руководство союза приняло в связи с распространением коронавируса, сообщается на официальном сайте УЕФА. Перенесены матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и молодежной лиги УЕФА, запланированные на следующую неделю.
Также стало известно о приостановлении чемпионатов Германии, Франции, Испании, Италии и Англии по футболу. Днем ранее на карантин ушел английский «Арсенал» из-за коронавируса у главного тренера Микеля Артеты. Позже стало известно, что на карантин уходит ФК «Челси» из-за заражения одного из игроков Каллума Хадсона-Одои. Среди итальянских клубов на карантин отправлены «Ювентус» и «Интер» после положительного результата теста на коронавирус у игрока туринской команды Даниэле Ругани.
Как сообщал 5-tv.ru, в УЕФА не исключают отмену или перенос Евро-2020 в свете растущей пандемии коронавируса. Об этом заявил вице-президент союза Мишель Ува. Первый матч чемпионата Европы намечен на июнь.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент Ассоциации футболистов Италии Дамиано Томмази выступил за перенос Евро-2020.
Нашли ошибку?