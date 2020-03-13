«Аптечный ревизорро» Диденко показала, кто спасает ее от истощения после ЧП в бане

Инстаблогер Екатерина Диденко, вдова одного из погибших мужчин на вечеринке с сухим льдом в банном комплексе Москвы, продолжает делиться с подписчиками подробностями жизни после смерти супруга.

Так, в очередном сторис «аптечный ревизорро» рассказала, кто спасает ее от грустных мыслей, а также не дает погибнуть от истощения.

«Уложила детей спать, а сама приехала к ребятам. Мы с ними очень часто встречаемся. Они меня поддерживают и даже пытаются меня накормить», — улыбаясь рассказала Диденко.

Insytagram @didenko.katerina

Вдова призналась: в последнее время она очень мало питается. Но, когда оказывается в гостях, буквально заставляет себя съесть хоть полтарелки чего-нибудь вкусного.

Недавно Диденко поведала фанатам, что, наконец, избавилась от вещей мужа, а также детских игрушек, которые берегла в надежде «пойти за третьим ребенком». Инстаблогер решила, что это вынужденная мера, которая позволит ей облегчить страдания.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что жена погибшего мужчины на вечеринке с сухим льдом съехалась с его любовницей.