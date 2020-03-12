«Это как рану посыпать солью»: Блогер Диденко выбросила вещи покойного мужа
Вдова погибшего на вечеринке с сухим льдом рассказала, что они с супругом хотели «пойти за третьим ребенком».
Закрыть
Смотрите также:
ТОП-9 женских имен, которые возбуждают и притягивают всех мужчин
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
Как день недели, в который родился человек, может повлиять на его судьбу
«А талия-то какая осиная!» — Катерина Шпица присела на «королевский стул»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
И все-таки он лгал! Подписи Родченкова оказались подделкой, что скажет суд?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Фото, видео: Instagram @didenko.katerina
Вдова погибшего в сауне с сухим льдом Екатерина Диденко выкинула вещи покойного супруга. Об этом блогер рассказала в очередном видео для своего Instagram-аккаунта. По ее словам, часть из выброшенного она отдала малоимущим.
«И это были не только Валины вещи. Это были наши совместные вещи — постельное белье, детские принадлежности», — уточнила девушка.
Аптечный ревизорро рассказала подписчикам, что ранее они с Валентином хотели «пойти за третьим ребенком». Поэтому она не избавлялась от детских вещей.
«И вчера, когда я их выбрасывала, это было настолько больно! Это как рану посыпать солью. После этого боль стихла, и меня немного отпустило», — завершила очередную исповедь Диденко.
Мужа Валентина Диденко дама потеряла после роковой вечеринки в сауне в честь ее дня рождения 28 февраля. Супруг заказал 25 килограммов сухого льда, чтобы порадовать гостей красивым туманом над водой. Когда вещество забросили в бассейн, людям в нем стало плохо. Из-за химической реакции началось резкое распространение углекислого газа. Помещение стало быстро заполняться дымом. Трое находившихся в бассейне, включая мужа Диденко, начали задыхаться и потеряли сознание в воде.
Ранее 5-tv.ru писал, что жена погибшего на вечеринке с сухим льдом съехалась с его любовницей.
Нашли ошибку?