«Это как рану посыпать солью»: Блогер Диденко выбросила вещи покойного мужа

Вдова погибшего в сауне с сухим льдом Екатерина Диденко выкинула вещи покойного супруга. Об этом блогер рассказала в очередном видео для своего Instagram-аккаунта. По ее словам, часть из выброшенного она отдала малоимущим.

«И это были не только Валины вещи. Это были наши совместные вещи — постельное белье, детские принадлежности», — уточнила девушка.

Аптечный ревизорро рассказала подписчикам, что ранее они с Валентином хотели «пойти за третьим ребенком». Поэтому она не избавлялась от детских вещей.

«И вчера, когда я их выбрасывала, это было настолько больно! Это как рану посыпать солью. После этого боль стихла, и меня немного отпустило», — завершила очередную исповедь Диденко.

Мужа Валентина Диденко дама потеряла после роковой вечеринки в сауне в честь ее дня рождения 28 февраля. Супруг заказал 25 килограммов сухого льда, чтобы порадовать гостей красивым туманом над водой. Когда вещество забросили в бассейн, людям в нем стало плохо. Из-за химической реакции началось резкое распространение углекислого газа. Помещение стало быстро заполняться дымом. Трое находившихся в бассейне, включая мужа Диденко, начали задыхаться и потеряли сознание в воде.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена погибшего на вечеринке с сухим льдом съехалась с его любовницей.