Молодая пассия Петросяна не постеснялась показать грудь на пляже Дубая

Татьяна Брухунова отмечает день рождения. Молодой помощнице Евгения Петросяна исполнился 31 год. В компании старшего товарища именинница решила отпраздновать знаменательную дату на курорте в ОАЭ. Об этом сообщает издание «Дни.ру». Парочка остановилась в одном из отелей на архипелаге искусственных островов в Дубае.

Новость о празднестве пассия юмориста сопроводила весьма нетрадиционной для данного повода фотографией. Она опубликовала в Instagram «горячий» снимок, на котором позирует на пляже. Звезда лежит на песочке в сексуальном черном купальнике, шляпке и солнцезащитных очках. При этом на фото можно хорошо рассмотреть ее соблазнительную грудь.

«Мне 31, и я счастлива!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @bruhunova

Поклонники Татьяны Брухуновой поспешили поздравить любимицу с днем рождения. В комментариях фанаты пожелали подруге Евгения Петросяна множество благ, а главное — здоровья. Подписчики оценили идеальную грудь молодой помощницы комика и осыпали красавицу комплиментами.

«Милая, жизнерадостная, обаятельная, скромная, интересная, в меру загадочная, и просто красотка!»

«Прекрасная»;

«Сверкай!» — написали фолловеры.

Возможно, демонстрация груди в публичных местах стала для Петросяна и Брухуновой уже чем-то вроде «семейной традиции». Накануне юморист разместил снимок, на котором показал подписчикам голый торс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяна Брухунова приготовила Петросяну изысканный ужин, а тот поел в ресторане.