Молодая пассия Петросяна не постеснялась показать грудь на пляже Дубая
Татьяна Брухунова сопроводила новость о своем 31-летии весьма нетрадиционной для данного повода фотографией.
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Фото, видео: Instagram @bruhunova
Татьяна Брухунова отмечает день рождения. Молодой помощнице Евгения Петросяна исполнился 31 год. В компании старшего товарища именинница решила отпраздновать знаменательную дату на курорте в ОАЭ. Об этом сообщает издание «Дни.ру». Парочка остановилась в одном из отелей на архипелаге искусственных островов в Дубае.
Новость о празднестве пассия юмориста сопроводила весьма нетрадиционной для данного повода фотографией. Она опубликовала в Instagram «горячий» снимок, на котором позирует на пляже. Звезда лежит на песочке в сексуальном черном купальнике, шляпке и солнцезащитных очках. При этом на фото можно хорошо рассмотреть ее соблазнительную грудь.
«Мне 31, и я счастлива!» — подписала пост знаменитость.
Поклонники Татьяны Брухуновой поспешили поздравить любимицу с днем рождения. В комментариях фанаты пожелали подруге Евгения Петросяна множество благ, а главное — здоровья. Подписчики оценили идеальную грудь молодой помощницы комика и осыпали красавицу комплиментами.
«Милая, жизнерадостная, обаятельная, скромная, интересная, в меру загадочная, и просто красотка!»
«Прекрасная»;
«Сверкай!» — написали фолловеры.
Возможно, демонстрация груди в публичных местах стала для Петросяна и Брухуновой уже чем-то вроде «семейной традиции». Накануне юморист разместил снимок, на котором показал подписчикам голый торс.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяна Брухунова приготовила Петросяну изысканный ужин, а тот поел в ресторане.
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