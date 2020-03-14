Экс-солистка «ВИА Гры» шокировала фанатов решением заняться лечебным голоданием
Татьяна Котова объявила об эксперименте, приложив фото себя в очень сексуальном купальнике.
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Фото, видео: Instagram @kottova
Экс-солистка «ВИА Гры» Татьяна Котова озадачила поклонников неожиданным решением. Как рассказала девушка в Instagram, вскоре она не просто сядет на жесткую диету, а займется лечебным голоданием. Пост она сопроводила соблазнительным фото на велосипеде в очень откровенном купальнике.
«В который раз убеждаюсь, что нужно всегда говорить о своих желаниях и посылать их в космос. Вчера я планировала поехать на детокс, так как духовное очищение во время поста всегда лучше сопровождать и физическим. И выбирала, куда именно полететь, так как некоторые рейсы все же сейчас закрывают. Но идеальное место я нашла куда ближе — в Подмосковье! С 23 марта буду участвовать в марафоне лечебного голодания», — рассказала певица.
По ее словам, курс продлится неделю. Все участники будут поддерживать друг друга, а также будут находиться под присмотром психолога.
Поклонники Котовой испугались за любимую артистку, что та может переусердствовать с экспериментом. Некоторые даже пытались ее отговорить.
«Танюша, а может не надо?! Ты же на фото идеальная»
«Неделя как вовсе ничего не пить и не кушать?»
«Хорошо, что первый опыт в центре под присмотром специалистов»
«Смотрите, не оголодайте донельзя», — беспокоились фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-солистка «ВИА Гры» Татьяна Котова снялась обнаженной на фоне океана.
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