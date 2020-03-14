Экс-солистка «ВИА Гры» шокировала фанатов решением заняться лечебным голоданием

Экс-солистка «ВИА Гры» Татьяна Котова озадачила поклонников неожиданным решением. Как рассказала девушка в Instagram, вскоре она не просто сядет на жесткую диету, а займется лечебным голоданием. Пост она сопроводила соблазнительным фото на велосипеде в очень откровенном купальнике.

«В который раз убеждаюсь, что нужно всегда говорить о своих желаниях и посылать их в космос. Вчера я планировала поехать на детокс, так как духовное очищение во время поста всегда лучше сопровождать и физическим. И выбирала, куда именно полететь, так как некоторые рейсы все же сейчас закрывают. Но идеальное место я нашла куда ближе — в Подмосковье! С 23 марта буду участвовать в марафоне лечебного голодания», — рассказала певица.

Instagram @kottova

По ее словам, курс продлится неделю. Все участники будут поддерживать друг друга, а также будут находиться под присмотром психолога.

Поклонники Котовой испугались за любимую артистку, что та может переусердствовать с экспериментом. Некоторые даже пытались ее отговорить.

«Танюша, а может не надо?! Ты же на фото идеальная»

«Неделя как вовсе ничего не пить и не кушать?»

«Хорошо, что первый опыт в центре под присмотром специалистов»

«Смотрите, не оголодайте донельзя», — беспокоились фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-солистка «ВИА Гры» Татьяна Котова снялась обнаженной на фоне океана.