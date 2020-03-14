Виктория Боня выпила «напиток очищения» у шаманов ради беременности
Телеведущая побывала в Перу, где пробовала айаваску.
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Фото, видео: Instagram @victoriabonya
Телеведущая Виктория Боня отправилась в Перу к шаманам. Путешествие вглубь джунглей опасно само по себе, но звезда решила на этом не останавливаться: она намерена попробовать напиток айаваска. Он настаивается на галлюциногенных растениях и применяется шаманами племен Амазонки как «напиток очищения».
Как утверждает издание StarHit, Боня пошла на такой риск ради беременности. Однако фанаты 40-летней ведущей не в восторге от ее энтузиазма. Ее пост в Instagram о путешествии в Перу и намерении испить зелье они восприняли с тревогой. Некоторые даже предупреждали о том, что напиток наркотический.
«Викулечка, миленькая, пожалуйста, не надо никаких шаманских обрядов!!!»
«Зачем свои мозги так “вскрывать”? Осознанность не приходит в наркоте», — писали встревоженные фанаты.
Нашлись, правда, и те, кто поддержал телеведущую и даже позавидовал ее смелости. Однако наркологи не рекомендуют повторять опыт Виктории Бони, так как отвар айаваска опасен для здоровья.
Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня опубликовала видео из захватывающей поездки по Амазонке.
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