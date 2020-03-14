Виктория Боня выпила «напиток очищения» у шаманов ради беременности

Телеведущая Виктория Боня отправилась в Перу к шаманам. Путешествие вглубь джунглей опасно само по себе, но звезда решила на этом не останавливаться: она намерена попробовать напиток айаваска. Он настаивается на галлюциногенных растениях и применяется шаманами племен Амазонки как «напиток очищения».

Как утверждает издание StarHit, Боня пошла на такой риск ради беременности. Однако фанаты 40-летней ведущей не в восторге от ее энтузиазма. Ее пост в Instagram о путешествии в Перу и намерении испить зелье они восприняли с тревогой. Некоторые даже предупреждали о том, что напиток наркотический.

«Викулечка, миленькая, пожалуйста, не надо никаких шаманских обрядов!!!»

«Зачем свои мозги так “вскрывать”? Осознанность не приходит в наркоте», — писали встревоженные фанаты.

Нашлись, правда, и те, кто поддержал телеведущую и даже позавидовал ее смелости. Однако наркологи не рекомендуют повторять опыт Виктории Бони, так как отвар айаваска опасен для здоровья.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня опубликовала видео из захватывающей поездки по Амазонке.