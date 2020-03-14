Фигуристка Медведева показала элемент новой программы от Ше-Линн Бурн

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева показала элемент новой произвольной программы. Кусочек репетиции она выложили в Instagram. Также из ролика фанаты девушки узнали, что постановщиком ее выступления будет хореограф Ше-Линн Бурн.

«Произвольная программа. Спасибо, Ше-Линн, с тобой всегда приятно работать», — написала Медведева.

Ранее 5-tv.ru писал, что знаменитая российская фигуристка прибыла в Калифорнию. Сообщая об этом поклонникам Медведева упомянула, что едет не для отдыха. Тогда многие предполагали, что она будет работать с самым дорогим хореографом Америки, которая славится тем, что ставит необычные номера тем спортсменам, которые готовы решиться на эксперимент.