Фигуристка Медведева показала элемент новой программы от Ше-Линн Бурн

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Алиса Старжевская
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Девушка показала отрывок программы, ради подготовки которой прилетела в Калифорнию.

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Фото, видео: Instagram @jmedvedevaj

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева показала элемент новой произвольной программы. Кусочек репетиции она выложили в Instagram. Также из ролика фанаты девушки узнали, что постановщиком ее выступления будет хореограф Ше-Линн Бурн.

«Произвольная программа. Спасибо, Ше-Линн, с тобой всегда приятно работать», — написала Медведева.

Ранее 5-tv.ru писал, что знаменитая российская фигуристка прибыла в Калифорнию. Сообщая об этом поклонникам Медведева упомянула, что едет не для отдыха. Тогда многие предполагали, что она будет работать с самым дорогим хореографом Америки, которая славится тем, что ставит необычные номера тем спортсменам, которые готовы решиться на эксперимент.

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