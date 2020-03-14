Фигуристка Медведева показала элемент новой программы от Ше-Линн Бурн
Девушка показала отрывок программы, ради подготовки которой прилетела в Калифорнию.
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Фото, видео: Instagram @jmedvedevaj
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева показала элемент новой произвольной программы. Кусочек репетиции она выложили в Instagram. Также из ролика фанаты девушки узнали, что постановщиком ее выступления будет хореограф Ше-Линн Бурн.
«Произвольная программа. Спасибо, Ше-Линн, с тобой всегда приятно работать», — написала Медведева.
Ранее 5-tv.ru писал, что знаменитая российская фигуристка прибыла в Калифорнию. Сообщая об этом поклонникам Медведева упомянула, что едет не для отдыха. Тогда многие предполагали, что она будет работать с самым дорогим хореографом Америки, которая славится тем, что ставит необычные номера тем спортсменам, которые готовы решиться на эксперимент.
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