Пытавшийся сесть на Камчатке борт успешно приземлился на Алеутских островах

Грузовой Boeing-747 направлялся из Лос-Анджелеса в Японию совершил успешную посадку в аэропорту Адак, что на Алеутских островах.

Ранее лайнер пытался приземлиться на Камчатке, однако метель и сильная пурга, которая привела к нулевой видимости, не дали ему это осуществить.

Как сообщает ТАСС, экипаж Boeing-747 американской грузовой авиакомпании Polar Air Cargo делал запрос на посадку в аэропорту Елизово в Камчатском крае.

«По данным наших служб, на борту, выполняющем рейс по маршруту Лос-Анджелес — Токио, сработала пожарная сигнализация. Экипаж „Боинга“ делал запрос на посадку в аэропорту Елизово, но решение о посадке экипажем лайнера в итоге принято не было. По имеющейся у нас информации, борт продолжил свое движение», — заявили агентству в администрации воздушной гавани.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что предварительной причиной мог пожар на борту.