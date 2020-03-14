Пытавшийся сесть на Камчатке борт успешно приземлился на Алеутских островах
Грузовой Boeing-747 направлялся из Лос-Анджелеса в Японию, когда на борту предположительно, произошло ЧП.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /May James, 5-tv.ru
Грузовой Boeing-747 направлялся из Лос-Анджелеса в Японию совершил успешную посадку в аэропорту Адак, что на Алеутских островах.
Ранее лайнер пытался приземлиться на Камчатке, однако метель и сильная пурга, которая привела к нулевой видимости, не дали ему это осуществить.
Как сообщает ТАСС, экипаж Boeing-747 американской грузовой авиакомпании Polar Air Cargo делал запрос на посадку в аэропорту Елизово в Камчатском крае.
«По данным наших служб, на борту, выполняющем рейс по маршруту Лос-Анджелес — Токио, сработала пожарная сигнализация. Экипаж „Боинга“ делал запрос на посадку в аэропорту Елизово, но решение о посадке экипажем лайнера в итоге принято не было. По имеющейся у нас информации, борт продолжил свое движение», — заявили агентству в администрации воздушной гавани.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что предварительной причиной мог пожар на борту.
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