Каждый третий россиянин откладывает деньги с зарплаты

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Алиса Старжевская
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Большинство граждан копят на ипотеку, путешествия или покупку квартиры.

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Фото, видео: ТАСС/Nick Ansell, 5-tv.ru

Около 30% россиян в течение года регулярно откладывали деньги. Об этом говорят данные исследования, проведенного РИА Новости.

В опросе приняли участие 1200 человек из крупных и малых городов России. Из них каждый третий заявил, что весь год складывал деньги в копилку — порядка 10-20% от ежемесячного дохода. Еще 34% респондентов рассказали, что копят средства на постоянной основе. Кроме того, 28% выразили желание откладывать на будущее, но пока не имеют возможности. Не делает никаких накоплений только 7% опрошенных.

В качестве целей накопления люди часто называли путешествия, ипотеку, приобретение жилья. Гораздо реже россияне готовы отложить рубль на образование. Нередки и случаи, когда деньги собирают на «подушку безопасности».

Ранее 5-tv.ru писал, что налоговики раскрыли, каким способом чаще всего зарабатывают самозанятые в России.

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