Каждый третий россиянин откладывает деньги с зарплаты

Около 30% россиян в течение года регулярно откладывали деньги. Об этом говорят данные исследования, проведенного РИА Новости.

В опросе приняли участие 1200 человек из крупных и малых городов России. Из них каждый третий заявил, что весь год складывал деньги в копилку — порядка 10-20% от ежемесячного дохода. Еще 34% респондентов рассказали, что копят средства на постоянной основе. Кроме того, 28% выразили желание откладывать на будущее, но пока не имеют возможности. Не делает никаких накоплений только 7% опрошенных.

В качестве целей накопления люди часто называли путешествия, ипотеку, приобретение жилья. Гораздо реже россияне готовы отложить рубль на образование. Нередки и случаи, когда деньги собирают на «подушку безопасности».

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