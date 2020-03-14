Два человека погибли при столкновении поезда с машиной во Владимирской области

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Алиса Старжевская
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По предварительным данным, еще один человек пострадал.

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Фото, видео: МЧС РФ

Два человека стали жертвами аварии на железнодорожном переезде во Владимирской области.

Как сообщили 5-tv.ru в пресс-службе УМВД по региону, пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем возле населенного пункта Желдыбино Киржачского района.

По предварительным данным, погибли два человека из автомобиля, еще один пострадал. На месте происшествия оперативно прибыли экстренные службы, правоохранители и медики.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

МЧС РФ

Ранее 5-tv.ru сообщал, что массовое ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей произошло на Ленинградском шоссе в Мурманске. В аварии столкнулись 15 машин. По предварительной информации, в результате столкновения пострадал один человек.

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