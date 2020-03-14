Украинская писательница назвала творчество Пушкина и Лермонтова «щупальцами русского мира»

Скандально известная украинская писательница Лариса Ницой назвала произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Федора Достоевского «щупальцами русского мира». По ее мнению, для национальной культуры куда важнее творчество поэта Пантелеймона Кулиша, 200-летие со дня рождения которого в стране даже не отмечали. При этом юбилей Пушкина на Украине праздновали.

«Пока украинцы не ценят своего, пока они русское ставят над украинским, все это следует расценивать как щупальца русского мира», — цитирует Ницой ФАН.

Ранее писательница раскритиковала исполнителей, участвующих в первом полуфинале отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2020» за общение на русском языке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине предложили убрать из библиотек книги периода СССР.