Украинская писательница назвала творчество Пушкина и Лермонтова «щупальцами русского мира»
Лариса Ницой отметила, что произведения поэта Пантелеймона Кулиша куда важнее для культуры Незалежной, чем вклад в литературу русских поэтов и прозаиков.
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Фото, видео: Facebook @larysa.nitsoi, ТАСС /Овчинников Александр, Олесь Федорук/Радио Свобода
Скандально известная украинская писательница Лариса Ницой назвала произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Федора Достоевского «щупальцами русского мира». По ее мнению, для национальной культуры куда важнее творчество поэта Пантелеймона Кулиша, 200-летие со дня рождения которого в стране даже не отмечали. При этом юбилей Пушкина на Украине праздновали.
«Пока украинцы не ценят своего, пока они русское ставят над украинским, все это следует расценивать как щупальца русского мира», — цитирует Ницой ФАН.
Ранее писательница раскритиковала исполнителей, участвующих в первом полуфинале отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2020» за общение на русском языке.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине предложили убрать из библиотек книги периода СССР.
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