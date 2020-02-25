На Украине предложили убрать из библиотек книги периода СССР

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Валентин Черников
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В Киеве хотят заменить советскую литературу на современную и украиноязычную.

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Фото, видео: Венделин Юрий, Виханди Оскар/Фотохроника ТАСС

Тема:
Украинский кризис

Киев намерен «очистить» украинские библиотеки от книг, изданных в СССР. Об этом пишет ФАН со ссылкой на заявление директора госучреждения «Украинский институт книги» Александру Коваль. По ее словам, из 240 миллионов экземпляров в библиотеках более половины приходится на книги, которые вышли в печать до 1990 года. Образцов изданий XXI века — меньше 20%.

Директор заявляет, что в библиотеках нужно провести аудит, «вычистить их» от советского фонда и сделать местом для коммуникации на национальном языке. Поэтому все закупаемые институтом книги — на украинском.

В феврале Кабмин Незалежной принял к рассмотрению инициативу «патриотических» организаций, которые предложили ввести запрет на использование русского языка украинскими СМИ и расширить черный список в отношении российской литературы.

Ранее 5-tv.ru писал, что рейтинг доверия к президенту Зеленскому упал на 27,5%.

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