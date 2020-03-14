Боня объяснила ежегодный прием галлюциногенного отвара необходимостью вычистить «чердак»

Телеведущая Виктория Боня ответила поклонникам, осудившим ее за употребление айваско — отвара с галлюциногенными веществами, который индейские шаманы готовят для «общения с духами». Видео с пояснениями о «напитке мертвых» звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

«Я работаю с подсознанием <…> Подсознание — это некий такой чердак. Чердак/подвал, как хотите называйте, где хранится хлам всех событий, которые были в нашей жизни <…> Соответственно, я как бы вычищаю недры своего подсознания — «чердака», где хранится много ненужной информации <…>. Во время этой церемонии у тебя открывается доступ «туда» — в обычном состоянии он не открывается — и ты можешь проработать и, скажем так, перезагрузить свой "компьютер“», — объяснила Боня, зачем пьет опасный отвар.

Телезвезда уточнила, что проходит сомнительную процедуру это раз в год. Она предупредила, что очень важно делать это в странах, в которых такой обряд не запрещен законом — их немного. Кроме того, нужно иметь в виду, что прием айваско может нанести вред здоровью. Ведущая несколько раз подчеркнула, что не имеет наркотической или алкогольной зависимости. Она выразила готовность доказать это с помощью соответствующих тестов.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее фанаты осудили Викторию Боню за намерение снова испить галлюциногенный напиток. Наркологи не рекомендуют повторять опыт телеведущей, так как отвар айаваско опасен для здоровья.