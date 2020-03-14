Александр Олешко показал архивное фото с легендой цирка Ириной Бугримовой

Популярный актер Александр Олешко выложил на своей странице в Instagram никогда ранее не публиковавшиеся фотографии народной артистки СССР, легенды цирка Ириной Бугримовой.

«Сегодня (13 марта — Прим. ред.) 110 лет со дня рождения Народной артистки СССР Ирины Николаевны Бугримовой. Она вручала мне диплом ГУЦЭИ (Государственное училище циркового и эстрадного искусства — Прим. ред.) в 1995 году. В детстве я прочитал ее книгу и был восхищен ее творчеством», — написал Олешко.

По его словам, он ухаживал за первой дрессировщицей хищников в стране в последние три года ее жизни. После ее смерти родственники разрешили ему забрать любую вещь усопшей.

«Я забрал архив и фотоальбомы Бугримовой, красивый зонтик, с которым она в детстве гуляла в Харькове в их родовом имении, книги. Все это сокровище я передал в музей цирка в Санкт-Петербурге», — отметил артист.

Instagram @oleshkoaleksandr

Олешко добавил, что 13 марта на доме, в котором полвека жила артистка, установили табличку в ее честь. За помощь в увековечивании памяти Ирины Николаевны он поблагодарил Василия Ланового, братьев Запашных и других цирковых деятелей. Артист подчеркнул, что благодаря Бугримовой цирк начал много значить в его жизни.

«Не думал я, что придется объяснить некоторые поступки. И даже как бы оправдываться за то, что я делаю. Но многим, оказывается, непонятно и кажется странным что я трачу время, силы, энергию и собственные средства на то, что является частью моей жизни. Цирк я люблю не напоказ» — подчеркнул Олешко.

Ирина Бугримова родилась 13 марта 1910 года в Харькове. Выступать в цирке она начала с 19 лет. В 1937 году попробовала дрессировать леопардов, но поняла, что лучше работать со львами. С ее искусством дрессировки были знакомы не только зрители в СССР, но и в Иране, Польше, Чехословакии, Болгарии, ГДР, Мексике и Японии. Артистка перестала выступать на арене в 1976 году. Скончалась она на 91-м году жизни от сердечного приступа 20 февраля 2001 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Олешко почти память народной артистки СССР Галины Волчек. Он сказал, что «ее талант еще долго будет согревать зрителей».