Актер Олешко о кончине Волчек: «Ее талант еще долго будет согревать зрителей»

Актер и телеведущий Александр Олешко высказался о кончине народной артистки СССР, художественного руководителя театра «Современник» Галине Волчек, где он проработал десять лет.

«Мы очень интересно говорили, ссорились, мирились, а потом дружили», — рассказал он 5-tv.ru.

Олешко отметил, что виделся с Галиной Борисовной всего лишь три дня назад, а пять дней назад все поздравляли ее с днем рождения.

«Ее творчество, уникальный талант, дарование, масштаб личности, ее глубина, режиссерский почерк, незабываемые актерские работы — все это будет еще долго согревать всех тех, кто любит театр и кино, да и вообще простых зрителей», — добавил он.

86-летняя Волчек была экстренно госпитализирована 24 декабря в тяжелом состоянии, а 26 декабря она скончалась. Ранее 5-tv.ru рассказывал об основных вехах жизни, кино и сцены Галины Волчек.