  1. Пятый канал
  4. Актер Олешко о кончине Волчек: «Ее талант еще долго будет согревать зрителей»

Актер Олешко о кончине Волчек: «Ее талант еще долго будет согревать зрителей»

, 2:32 | Сергей Зеленский Эксклюзивное интервью 23

Популярный артист проработал в театре «Современник», которым руководила режиссер, десять лет.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru

Тема:
Умерла Галина Волчек 10

Актер и телеведущий Александр Олешко высказался о кончине народной артистки СССР, художественного руководителя театра «Современник» Галине Волчек, где он проработал десять лет.

«Мы очень интересно говорили, ссорились, мирились, а потом дружили», — рассказал он 5-tv.ru.

Олешко отметил, что виделся с Галиной Борисовной всего лишь три дня назад, а пять дней назад все поздравляли ее с днем рождения.

«Ее творчество, уникальный талант, дарование, масштаб личности, ее глубина, режиссерский почерк, незабываемые актерские работы — все это будет еще долго согревать всех тех, кто любит театр и кино, да и вообще простых зрителей», — добавил он.

86-летняя Волчек была экстренно госпитализирована 24 декабря в тяжелом состоянии, а 26 декабря она скончалась. Ранее 5-tv.ru рассказывал об основных вехах жизни, кино и сцены Галины Волчек.

Тема:
Умерла Галина Волчек 10
27 дек
«Это очень личная потеря»: Валерий Фокин о смерти Галины Волчек
27 дек
«Бог дал мне способность любить людей»: вместе с Галиной Волчек ушла эпоха
26 дек
«Умерла наша мама»: Сергей Гармаш со сцены «Современника» объявил о смерти Галины Волчек
26 дек
«Великая, родная, близкая»: Пугачева скорбит о смерти Волчек
26 дек
Названа дата прощания с Галиной Волчек
26 дек
«Человек она была великий»: Наталья Смирнова ошеломлена уходом Галины Волчек
26 дек
Актер МХАТ Дужников назвал великой потерей кончину Галины Волчек
26 дек
Помирились за год до ее смерти: Садальский назвал уход Волчек «своей болью»
26 дек
«Такая утрата»: Анастасия Волочкова скорбит о смерти Галины Волчек

Читайте также

+1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
61.77
0.05 68.50
0.09
ТОП самых горячих любовников по знаку зодиака

Последние новости

2:32
Актер Олешко о кончине Волчек: «Ее талант еще долго будет согревать зрителей»
1:45
Вопросы развития села обсудили в Кремле на Госсовете по развитию АПК
1:01
День мученика Фирса: что можно и что нельзя делать 27 декабря
0:55
Наталья Подольская растрогала поклонников семейным снимком — фото
0:40
«Это очень личная потеря»: Валерий Фокин о смерти Галины Волчек
0:27
Путин призвал учесть интересы аграриев в каждом нацпроекте

Сейчас читают

День мученика Фирса: что можно и что нельзя делать 27 декабря
Женатый педофил три дня насиловал школьницу в Москве
Рождение ребенка, повышение по службе: каких знаков зодиака ждут серьезные перемены в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]