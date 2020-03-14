Стала известна причина снижения самолета, летевшего из Будапешта в Москву

В авиакомпании «Аэрофлот» назвали причину снижения самолета, который вылетел из Будапешта в Москву. Воздушное судно снизилось до 4,5 тысячи метров из-за того, что сработал датчик о неисправности кондиционера.

«Сработал датчик неисправности системы кондиционирования. Капитан воздушного судна принял решение снизиться и следовать в аэропорт назначения. Посадка прошла штатно», — рассказала пресс-секретарь Аэрофлота Юлия Спивакова.

Инцидент произошел спустя примерно 30 минут после того, как борт поднялся в небо. Воздушное судно в штатном режиме приземлилось в московском «Шереметьево».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что экипаж воздушного судна, вылетевшего из Москвы в Челябинск, был вынужден изменить пункт назначения.