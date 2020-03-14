Лариса Голубкина рассказала, почему ее дочь по-прежнему любит Николая Фоменко

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина призналась: ее дочь Мария все еще любит бывшего супруга Николая Фоменко, от которого родила двоих детей. Об этом звезда отечественного кино заявила в одной из программ на НТВ.

По мнению Голубкиной, Мария всегда была однолюбкой. В свою очередь Николай Фоменко — настоящий мужчина, который даже после развода «не ударил в грязь лицом»: он регулярно навещает детей и помогает материально. Так, например, актер с заботой о будущем настоял на их обучении заграницей, которое лично профинансировал.

«К тому избраннику, которого она когда-то полюбила, я тоже хорошо отношусь. Я считаю, что он хороший отец своих детей. И что бы Маша там ни говорила про кого-то, все равно это во главе угла. И я на ее стороне», — отметила Лариса Голубкина.

Instagram @golubkina1973

Мария Голубкина вышла замуж за Николая Фоменко в 1995 году. В браке у пары родилось двое детей Иван и Анастасия. Супруги счастливо прожили вместе долгие 13 лет. Однако в 2008 году Николай со скандалом ушел из семьи к новой избраннице.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Мария Голубкина умышленно проигнорировала юбилей собственной матери.