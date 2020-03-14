«Он мне до сих пор нравится!» — Дана Борисова рассказала о чувствах к Данко
43-летняя звезда шоу-бизнеса продолжает делиться с фанатами подробностями личной жизни.
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Фото, видео: Instagram @danaborisova_official
Телеведущая Дана Борисова постоянно рассказывает подписчикам в Instagram, как изменилась ее жизнь после прохождения курса реабилитации от нарко- и алкозависимости. Так, недавно звезда выложила пост, где поблагодарила фанатов за поддержку и солидарность, а также рассказала, что собирается продолжить карьеру в шоу-бизнесе.
«Сидела дома и загонялась, что-то меня мало показывают по телевизору. Но уже через пару дней я стала ТОП — телеперсоной недели», — похвалилась Дана.
В честь маленького праздника, Борисова решила пообщаться с поклонниками и ответить на самые популярные вопросы. Например, звезда призналась, что сейчас вообще не употребляет спиртное. Исключение не делает даже на светских раутах.
В числе прочего, другая преданная фанатка похвалила любимицу за ее стремление быть лучше. Но, в то же время, с сожалением заметила: она искренне скучает по временам, когда Дана Борисова была в отношениях с певцом Данко.
«Смотрела передачу про вас с Данко, вы так с ним хорошо смотритесь. Ведете себя достойно всегда, а не то, что его нынешняя… барышня…», — написала девушка.
«Он мне тоже до сих пор нравится!» — поспешила отреагировать телеведущая и рядом поставила смайлик с сердечками.
Фолловеры не ожидали увидеть такое признание. Однако один за другим желали Борисовой воссоединиться с возлюбленным.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, с кем пыталась построить отношения Дана Борисова.
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